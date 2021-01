Covid in Germania, “lotteria tra gli ospiti delle case di riposo per stabilire chi verrà vaccinato prima” (Di sabato 2 gennaio 2021) La Germani con oltre 130mila vaccinazioni eseguite è uno dei paesi che guida la classifica dei paesi “virtuosi”. Eppure sembra che le fiale destinate agli anziani nelle case di riposino non siano sufficienti. Le dosi di vaccino non basterebbero, secondo Lutz Stroppe, ex segretario di Stato del ministero della Salute, si estrae a sorte il nome di chi sarà vaccinato. Almeno questa è la situazione in una struttura: “Mia madre di 88 anni vive in una struttura per anziani a Francoforte. Le vaccinazioni contro il Covid 19 sono iniziate questa settimane ma le dosi non sono sufficienti. C’è una lotteria tra gli ospiti per stabilire chi verrà vaccinato prima. L’etichetta mi impedisce di esprimere cosa provo”, scrive Stroppe su Twitter.Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) La Germani con oltre 130mila vaccinazioni eseguite è uno dei paesi che guida la classifica dei paesi “virtuosi”. Eppure sembra che le fiale destinate agli anziani nelledi riposino non siano sufficienti. Le dosi di vaccino non basterebbero, secondo Lutz Stroppe, ex segretario di Stato del ministero della Salute, si estrae a sorte il nome di chi sarà. Almeno questa è la situazione in una struttura: “Mia madre di 88 anni vive in una struttura per anziani a Francoforte. Le vaccinazioni contro il19 sono iniziate questa settimane ma le dosi non sono sufficienti. C’è unatra gliperchi. L’etichetta mi impedisce di esprimere cosa provo”, scrive Stroppe su Twitter.Il ...

marcodimaio : Sul #vaccino non sono ammessi errori o ritardi. Lo ha richiamato il presidente Mattarella e sarà il terreno su cui… - Adnkronos : #Vaccinocovid, in #Italia 14.334 vaccinati. In #Germania 130mila - RobertoBurioni : I conti non tornano. Le nostre autorità dicono che ogni stato europeo ha ricevuto 10.000 dosi per l’odierna vaccina… - mptuitter : RT @marcodimaio: Sul #vaccino non sono ammessi errori o ritardi. Lo ha richiamato il presidente Mattarella e sarà il terreno su cui si vinc… - IVGalatina : RT @marcodimaio: Sul #vaccino non sono ammessi errori o ritardi. Lo ha richiamato il presidente Mattarella e sarà il terreno su cui si vinc… -