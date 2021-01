Covid, in Campania vaccinate già 3mila persone: accelerata attesa per le prossime ore (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.111 i campani cui è stata già somministrata la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech. Considerato che sono 33.870 le dosi consegnate, tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno la percentuale dei vaccini effettuati in base alla disponibilità è pari al 9,2%. Una prima e decisa accelerata è attesa per le prossime ore. Tornando ai numeri attuali, la prima dose del vaccino è stata somministrata a 1.725 uomini e 1.386 donne. La fascia d’età maggiormente coinvolta (856 vaccini) è quella tra i 50 e i 59 anni. Seguono 40/49 (737), 60/69 (621), 30/39 (594), 20/29 (263), 70/79 (39) e 80/89 (1). Volgendo lo sguardo al dato nazionale, sono 45.667 le persone vaccinate fino alla mezzanotte di ieri. Lazio, Veneto e Piemonte le regioni d’Italia che al momento guidano la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.111 i campani cui è stata già somministrata la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech. Considerato che sono 33.870 le dosi consegnate, tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno la percentuale dei vaccini effettuati in base alla disponibilità è pari al 9,2%. Una prima e decisaper leore. Tornando ai numeri attuali, la prima dose del vaccino è stata somministrata a 1.725 uomini e 1.386 donne. La fascia d’età maggiormente coinvolta (856 vaccini) è quella tra i 50 e i 59 anni. Seguono 40/49 (737), 60/69 (621), 30/39 (594), 20/29 (263), 70/79 (39) e 80/89 (1). Volgendo lo sguardo al dato nazionale, sono 45.667 lefino alla mezzanotte di ieri. Lazio, Veneto e Piemonte le regioni d’Italia che al momento guidano la ...

