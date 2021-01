Covid, il Vaticano pronto per le prime vaccinazioni: “Priorità ad anziani, personale sanitario e forze dell’ordine” (Di sabato 2 gennaio 2021) Nei prossimi giorni prenderà il via la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 all’interno dello Stato della Città del Vaticano. La direzione Sanità e Igiene del Vaticano fa sapere che “è prevedibile che i vaccini possano arrivare nella seconda settimana di gennaio, in una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”. Priorità per i vaccini, somministrati nell’atrio dell’aula Paolo VI da personale medico e infermieristico qualificato della Direzione di Sanità e Igiene, verrà data alle categorie maggiormente esposte al contagio e secondo le adesioni volontarie, quindi “al personale sanitario e di pubblica sicurezza, agli anziani e al personale più frequentemente a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Nei prossimi giorni prenderà il via la campagna di vaccinazione anti--19 all’interno dello Stato della Città del. La direzione Sanità e Igiene delfa sapere che “è prevedibile che i vaccini possano arrivare nella seconda settimana di gennaio, in una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno della Santa Sede e dello Stato della Città del”.per i vaccini, somministrati nell’atrio dell’aula Paolo VI damedico e infermieristico qualificato della Direzione di Sanità e Igiene, verrà data alle categorie maggiormente esposte al contagio e secondo le adesioni volontarie, quindi “ale di pubblica sicurezza, aglie alpiù frequentemente a ...

