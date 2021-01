Covid, il tasso di positività risale: le tre Regioni che rischiano di tornare in zona rossa dopo le feste (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua a salire il tasso di positività che, in base ai dati di ieri, si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% del giorno prima. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 22.211 i nuovi ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua a salire ildiche, in base ai dati di ieri, si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% del giorno prima. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 22.211 i nuovi ...

Cresce in maniera lenta ma progressiva, in Campania, il rapporto positivi-tamponi, oggi all’8,47% contro l’8,17 di ieri e il 7,75 %di due giorni fa. Si allenta la pressione sulle terapie intensive (10 ...

Continua a salire il tasso di positività che, in base ai dati di ieri, si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% del giorno prima. Secondo il bollettino del ministero della Salute, ...

