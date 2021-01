Covid, il rapporto fra nuovi positivi e tamponi sale ancora al 17,6%. DATI (Di sabato 2 gennaio 2021) Dai DATI riportati dal bollettino del ministero della Salute del 2 gennaio emerge un'ulteriore crescita del valore (ieri 14,1%). I contagi sono 11.831 in 24 ore a fronte di 67.174 test giornalieri effettuati. Si registrano 364 vittime in un giorno, il numero di persone in terapia intensiva aumenta a 2.569 (+16) con 134 ingressi in un giorno Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) Dairiportati dal bollettino del ministero della Salute del 2 gennaio emerge un'ulteriore crescita del valore (ieri 14,1%). I contagi sono 11.831 in 24 ore a fronte di 67.174 test giornalieri effettuati. Si registrano 364 vittime in un giorno, il numero di persone in terapia intensiva aumenta a 2.569 (+16) con 134 ingressi in un giorno

