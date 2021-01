Covid, il Governo chiude tutte le scuole elementari a Londra (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Governo britannico ha deciso che tutte le scuole elementari di Londra resteranno chiuse fino al 18 gennaio a causa dei numeri preoccupanti sulla diffusione del Covid-19 nella capitale. Ma il provvedimento... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilbritannico ha deciso chelediresteranno chiuse fino al 18 gennaio a causa dei numeri preoccupanti sulla diffusione del-19 nella capitale. Ma il provvedimento...

