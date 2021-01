Covid | il bollettino di oggi | 11 831 nuovi casi e 364 morti

(Di sabato 2 gennaio 2021)2 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 11.831 idi coronavirus e 364 irilevati nelle ultime 24 ore. Questi i dati sulla diffusione del contagio resi noti pochi istanti fa dal ministero della Salute. In Veneto nelle ultime 24 ore 3.165e 46 decessi. (segue dopo la foto)2 gennaio 2021: in Emilia-Romagna 2.035e 38, lieve calo delle intensive Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 176.170di positività, 2.035 in più rispetto a ieri su ...

Sono 189 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 4 morti. 31.667 i casi di positività complessivamente accertati in nella Regione dall’inizio del ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 2 gennaio 2021. Nel bollettino di oggi 11.831 casi e 364 morti: 3.165 contagi in Veneto, in Emilia Romagna 2 ...