Covid | il 7 gennaio torna il regime delle fasce | Vaccinati 45mila italiani

pdnetwork : In questa foto c’è una persona speciale, la signora Fiorina Fiorelli. È nata il 13 gennaio 1913 e ieri ha fatto il… - Agenzia_Ansa : Emergenza #Covid: il 7 gennaio tornano le fasce. Il governo aspetta il report dell'#Iss. La richiesta delle Regioni… - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - neifatti : Covid, il 7 gennaio tornano le fasce regionali - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Emergenza #Covid: il 7 gennaio tornano le fasce. Il governo aspetta il report dell'#Iss. La richiesta delle Regioni: 'I p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gennaio

Da qualche giorno è consultabile sul sito dell'AIFA un report aggiornato in tempo reale sullo stato delle vaccinazioni anti Covid-19 in Italia.L’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata ...