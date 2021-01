Covid: Fauci, contrari a ritardare 2/a dose vaccino come Gb (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Anthony Fauci, il principale consulente medico Usa sul Covid, ha detto di essere contrario alla strategia vaccinale adottata dal governo del Regno Unito, che privilegia la prima ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Anthony, il principale consulente medico Usa sul, ha detto di essereo alla strategia vaccinale adottata dal governo del Regno Unito, che privilegia la prima ...

