Covid, effettuate oltre 45mila vaccinazioni in Italia: il report (Di sabato 2 gennaio 2021) Sul sito del governo è possibile visualizzare una sezione dedicata al Coronavirus e alle dosi del framaco che vengono somministrate. Il conteggio indica che sono 45.667 gli Italiani che si sono già sottoposti alla vaccinazione Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) Sul sito del governo è possibile visualizzare una sezione dedicata al Coronavirus e alle dosi del framaco che vengono somministrate. Il conteggio indica che sono 45.667 glini che si sono già sottoposti alla vaccinazione

RegioneLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su - Marcolit67 : RT @BarbaraRaval: 3.150 reazioni avverse al #vaccinoCovid registrate in GB su 112.807 vaccinazioni effettuate in 4 giorni. Percentuale mo… - SkyTG24 : Covid, effettuate oltre 45mila vaccinazioni in Italia: il report - MenegazziMarina : RT @BarbaraRaval: 3.150 reazioni avverse al #vaccinoCovid registrate in GB su 112.807 vaccinazioni effettuate in 4 giorni. Percentuale mo… - smartlifelive : RT @BarbaraRaval: 3.150 reazioni avverse al #vaccinoCovid registrate in GB su 112.807 vaccinazioni effettuate in 4 giorni. Percentuale mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid effettuate Covid, al 1° gennaio 2021 effettuate oltre 32mila vaccinazioni in Italia: il report e l’identikit dei soggetti Corriere della Sera Covid Sicilia, 58 contagiati dopo festa privata in un locale

Il sindaco ha comunicato la situazione all'assessorato regionale alla Salute e, 'se la situazione dovesse aggravarsi, sarà inevitabile richiedere l'istituzione della zona rossa', ha detto. Altre 25 pe ...

Covid, il 2021 si apre con 2.629 nuovi contagi e 70 morti in Emilia Romagna

BOLOGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 174.141 casi di positività, 2.629 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.372 tamponi eseguiti nelle ultime ...

Il sindaco ha comunicato la situazione all'assessorato regionale alla Salute e, 'se la situazione dovesse aggravarsi, sarà inevitabile richiedere l'istituzione della zona rossa', ha detto. Altre 25 pe ...BOLOGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 174.141 casi di positività, 2.629 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.372 tamponi eseguiti nelle ultime ...