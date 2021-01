Covid e sci | Lollobrigida lancia l’SOS | filiera in ginocchio Il governo assicuri la ripartenza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 gennaio 2021)e sci,della neve in. Illa. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco, torna a chiedere «certezze per maestri di sci e gestori di impianti». Torna a dare la sveglia alche nello stallo della situazione, fa fatica a individuare linee guida e soluzioni per uscire dall’impaludamento. Intanto però, come rileva proprio l’esponente FdI, «La stagione legata al turismo montano è compromessa. Il settore è di fatto in lockdown dallo scorso marzo. E l’interalegata alla neve è in». Per questo,l’allarme ...