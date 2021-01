Covid, Crisanti si vaccina a Padova (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua la campagna di vaccinazione tra i medici ed il personale ospedaliero. Questa mattina è stato il turno di Crisanti, e proprio lui era stato tra i primi ad esprimere le perplessità circa il vaccino. La cerimonia di vaccinazione si è tenuta pubblicamente, ed è stata trasmessa in diretta Facebook. Durante la cerimonia il medico ha spiegato il perché della sua scelta. “Non sono mai stato contrario” ha puntualizzato, pochi attimi prima di sottoporsi all’iniezione, “ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche“. Poi ha proseguito: “C’è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione“, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua la campagna dizione tra i medici ed il personale ospedaliero. Questa mattina è stato il turno di, e proprio lui era stato tra i primi ad esprimere le perplessità circa il vaccino. La cerimonia dizione si è tenuta pubblicamente, ed è stata trasmessa in diretta Facebook. Durante la cerimonia il medico ha spiegato il perché della sua scelta. “Non sono mai stato contrario” ha puntualizzato, pochi attimi prima di sottoporsi all’iniezione, “ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche“. Poi ha proseguito: “C’è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi dizione“, ...

