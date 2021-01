Covid, Crisanti si vaccina a Padova: “È un momento di svolta”. L’iniezione trasmessa in diretta facebook dall’azienda ospedaliera (Di sabato 2 gennaio 2021) Il professor Andrea Crisanti si è sottoposto stamani alla vaccinazione contro il coronavirus, nel corso di una cerimonia pubblica trasmessa in diretta facebook nell’Azienda ospedaliera di Padova. “Non sono mai stato contrario – ha detto, prima di sottoporsi alL’iniezione – ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C’è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Il professor Andreasi è sottoposto stamani allazione contro il coronavirus, nel corso di una cerimonia pubblicainnell’Aziendadi. “Non sono mai stato contrario – ha detto, prima di sottoporsi al– ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C’è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è ildi testimoniare con la consapevolezza che è undi. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi dizione”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Crisanti si è vaccinato. “Io sono allergico e lo faccio, i sieri anti covid sono sicuri' - petergomezblog : Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, m… - ilfattovideo : Covid, Crisanti si vaccina a Padova: “È un momento di svolta”. L’iniezione trasmessa in diretta facebook dall’azien… - clikservernet : Covid, Crisanti si vaccina a Padova: “È un momento di svolta”. L’iniezione trasmessa in diretta facebook dall’azien… - Noovyis : (Covid, Crisanti si vaccina a Padova: “È un momento di svolta”. L’iniezione trasmessa in diretta facebook dall’azie… -