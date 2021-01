Covid, cosa potremo fare nel 2021? Sci rinviato al 18 gennaio, mascherine fino a settembre: il calendario delle aperture (Di domenica 3 gennaio 2021) Scuole, sci, palestre, hotel e chi più ne ha più ne metta. Il 2021 sarà l?anno della «ripartenza». Lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Sergio... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 gennaio 2021) Scuole, sci, palestre, hotel e chi più ne ha più ne metta. Ilsarà l?anno della «ripartenza». Lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Sergio...

NicolaPorro : Guardate cosa scriveva il ministro #Bonafede nel 2010 sui vaccini. Ironia della sorte: oggi è testimonial della vac… - sbonaccini : Il medico che, in una intervista su un importante quotidiano nazionale, afferma che il Covid-19 non è la peste, smi… - ZZiliani : La cosa davvero incredibile del rinvio causa Covid di #EvertonManCity è che in Inghilterra addetti ai lavori e spor… - noto_ignoto : RT @NicolaPorro: Guardate cosa scriveva il ministro #Bonafede nel 2010 sui vaccini. Ironia della sorte: oggi è testimonial della vaccinazio… - paolo19305101 : RT @NicolaPorro: Guardate cosa scriveva il ministro #Bonafede nel 2010 sui vaccini. Ironia della sorte: oggi è testimonial della vaccinazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cosa Covid, i colori delle regioni: ecco cosa cambia dal 7 gennaio LA NAZIONE Covid, cosa potremo fare nel 2021? Sci rinviato al 18 gennaio, mascherine fino a settembre: il calendario delle aperture

Scuole, sci, palestre, hotel e chi più ne ha più ne metta. Il 2021 sarà l’anno della «ripartenza». Lo ha detto anche il Presidente della Repubblica ...

Cosa è successo a José Maria Callejon alla Fiorentina

Cosa è successo a José Maria Callejon? La Fiorentina lo aveva preso nell'estate scorsa a parametro zero. S'era svincolato dal Napoli dopo il lungo addio provocato dal Covid e dai tempi diltati della s ...

Scuole, sci, palestre, hotel e chi più ne ha più ne metta. Il 2021 sarà l’anno della «ripartenza». Lo ha detto anche il Presidente della Repubblica ...Cosa è successo a José Maria Callejon? La Fiorentina lo aveva preso nell'estate scorsa a parametro zero. S'era svincolato dal Napoli dopo il lungo addio provocato dal Covid e dai tempi diltati della s ...