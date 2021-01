Covid, chiuse tutte le scuole di Londra. Finlandia: prima reazione avversa al vaccino (Di sabato 2 gennaio 2021) Stamattina i casi di C oronavirus nel mondo hanno superato la soglia degli 84 milioni : secondo quanto emerge dai conteggi dell'università americana Johns Hopkins, dall'inizio della pandemia nel mondo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Stamattina i casi di C oronavirus nel mondo hanno superato la soglia degli 84 milioni : secondo quanto emerge dai conteggi dell'università americana Johns Hopkins, dall'inizio della pandemia nel mondo ...

Rusigapedra : RT @IteNovas: A #Bono la prefetta riapre le #chiese contro il comune, ma erano state chiuse dopo un grande assembramento per un funerale -… - IteNovas : A #Bono la prefetta riapre le #chiese contro il comune, ma erano state chiuse dopo un grande assembramento per un f… - SardegnaG : A #Bono la prefetta riapre le #chiese contro il comune, ma erano state chiuse dopo un grande assembramento per un f… - JaponicaIrai : Occorre sbloccare la situazione, avere il #MES, occorre guardare al futuro e usare molto bene il #RecoveryFund, occ… - infoitinterno : Il Covid non si ferma, a Londra scuole elementari chiuse fino al 18 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiuse Covid, chiuse tutte le scuole di Londra QUOTIDIANO.NET Tris Tottenham contro il Leeds, gli Spurs sono terzi

ROMA, 02 GEN - Il Tottenham batte un colpo, anzi tre, nella prima uscita dell'anno solare 2021. Nel match della 17/a giornata di una Premier sempre più in bilico, a causa della ricrescita dei contagi ...

Coronavirus, il 7 gennaio tornano le fasce: le regioni chiedono di modificare i parametri

Tra questi, un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari effettuati, che potrebbe poi influire sul tasso di positività ...

ROMA, 02 GEN - Il Tottenham batte un colpo, anzi tre, nella prima uscita dell'anno solare 2021. Nel match della 17/a giornata di una Premier sempre più in bilico, a causa della ricrescita dei contagi ...Tra questi, un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari effettuati, che potrebbe poi influire sul tasso di positività ...