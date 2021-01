Covid: Campania; forte crescita della curva dei contagi (Di sabato 2 gennaio 2021) NAPOLI, 02 GEN - forte crescita della curva dei contagi in Campania: il rapporto positivi-tamponi nelle ultime 24 ore si attesta al 12,21% contro l'8,47% precedente. I positivi del giorno sono 392 (48 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) NAPOLI, 02 GEN -deiin: il rapporto positivi-tamponi nelle ultime 24 ore si attesta al 12,21% contro l'8,47% precedente. I positivi del giorno sono 392 (48 ...

