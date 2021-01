Covid, Burioni invita a non perdere tempo: “Da Londra bollettino di guerra” (Di sabato 2 gennaio 2021) I contagi da Covid-19 sembrebbero essere aumentati di nuovo, speciamente a Londra, così il virologo Burioni invita ad accellerare le vaccinazioni. Tornano a preoccupare i bollettini dei contagi da Covid-19, con Roberto Burioni che annuncia il divieto di perdere tempo. Infatti, specialmente in Gran Bretagna, la diffusione della nuova variante di Coronavirus ha fatto impennare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) I contagi da-19 sembrebbero essere aumentati di nuovo, speciamente a, così il virologoad accellerare le vaccinazioni. Tornano a preoccupare i bollettini dei contagi da-19, con Robertoche annuncia il divieto di. Infatti, specialmente in Gran Bretagna, la diffusione della nuova variante di Coronavirus ha fatto impennare L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Burioni Burioni: "Da Londra bollettino di guerra, non perdiamo tempo" Adnkronos Burioni: "Da Londra bollettino di guerra, non perdiamo tempo"

Covid, rivelata una email choc da Londra: ospedali al collasso

