Covid: Brasile, superati 7,7 mln di casi (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Il Brasile ha superato i 7,7 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi dell'università americana Johns Hopkins, secondo cui nel Paese il bilancio dei contagi è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Ilha superato i 7,7 milioni didi coronavirus: è quanto emerge dai conteggi dell'università americana Johns Hopkins, secondo cui nel Paese il bilancio dei contagi è ...

Corriere : Per Neymar il Covid non esiste: party con 500 invitati - Corriere : Per Neymar il Covid non esiste: party con 500 invitati - amuglia : @mzuppy sottolineare che la Germania ha quasi gli stessi morti di Covid di un Paese come il Brasile pesantemente c… - CorriereQ : Covid: Brasile, superati 7,7 mln di casi - GiaPettinelli : Covid: Brasile, superati 7,7 mln di casi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid: Brasile, superati 7,7 mln di casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Brasile, superati 7,7 milioni di casi

In Venezuela da lunedì 7 giorni di quarantena rigida, alternati a sette di maggiore flessibilità. Corea Sud, limite assembramenti esteso al Paese, non oltre 5 persone (ANSA) ...

Coronavirus: Brasile, superati 7,7 mln di casi

Il Brasile ha superato i 7,7 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi dell'università americana Johns Hopkins, secondo cui nel Paese il bilancio dei contagi è attualmente a quota 7 ...

In Venezuela da lunedì 7 giorni di quarantena rigida, alternati a sette di maggiore flessibilità. Corea Sud, limite assembramenti esteso al Paese, non oltre 5 persone (ANSA) ...Il Brasile ha superato i 7,7 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi dell'università americana Johns Hopkins, secondo cui nel Paese il bilancio dei contagi è attualmente a quota 7 ...