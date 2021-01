Covid, Bangkok chiude bar e ristoranti per un mese (Di sabato 2 gennaio 2021) Lockdown parziale in Thailandia, finora relativamente risparmiata dal virus ma che di fronte ad un'improvvisa impennata dei casi ha deciso di correre ai ripari. Per un mese, dal 4 gennaio al primo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) Lockdown parziale in Thailandia, finora relativamente risparmiata dal virus ma che di fronte ad un'improvvisa impennata dei casi ha deciso di correre ai ripari. Per un, dal 4 gennaio al primo ...

Lockdown parziale in Thailandia, finora relativamente risparmiata dal virus ma che di fronte ad un'improvvisa impennata dei casi ha deciso di correre ai ripari. Per un mese, dal 4 gennaio al primo feb ...

