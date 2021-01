Covid-19, Pregliasco: “Con l’attuale situazione riaprire le scuole è un pericolo, ma ha senso fare un tentativo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunga intervista a La Stampa per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunga intervista a La Stampa per Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano. L'articolo .

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il virologo Pregliasco ha fatto l’iniezione: “Fra i primi in Lombardia, sto bene. È l’unico mod… - vediunpoettino : RT @ImolaOggi: Covid, Pregliasco: 'i vaccini non danno risultati a breve, zona rossa per diversi mesi' - restucciasalva : RT @ImolaOggi: Covid, Pregliasco: 'i vaccini non danno risultati a breve, zona rossa per diversi mesi' - Mauro73432329 : - losmadonno : RT @ImolaOggi: Covid, Pregliasco: 'i vaccini non danno risultati a breve, zona rossa per diversi mesi' -