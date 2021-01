Covid 19, Italia zona rossa fino all’Epifania: dal 7 gennaio Campania “gialla”? (Di sabato 2 gennaio 2021) Covid 19 in Italia: dopo l’Epifania tornerà la divisione delle regioni in fasce. La Campania potrebbe tornare zona gialla (ma le scuole dovrebbero restare chiuse). Per frenare i contagi da Covid 19, fino al prossimo 6 gennaio l’Italia resterà zona rossa (con la parentesi “arancione” di lunedì 4 gennaio, unico giorno feriale tra numerosi festivi Leggi su 2anews (Di sabato 2 gennaio 2021)19 in: dopo l’Epifania tornerà la divisione delle regioni in fasce. Lapotrebbe tornare(ma le scuole dovrebbero restare chiuse). Per frenare i contagi da19,al prossimo 6l’resterà(con la parentesi “arancione” di lunedì 4, unico giorno feriale tra numerosi festivi

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia già 36mila vaccinati: il Friuli è la Regione più virtuosa #Covid - Agenzia_Ansa : Locatelli si vaccina: 'Facciamolo tutti per uscire da questa situazione' #ANSA - adrianobusolin : RT @AugustoMinzolin: Il direttore Corriere prima di abusare della retorica sull’irresponsabilità,guardi ai dati della vaccinazione in Itali… - TintiDianora : RT @garzantilibri: Nell’anno del Covid-19 aumentano i lettori in Italia (anche grazie a ebook e audiolibri) @illibraio @PrudenzanoAnton h… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus 1 gennaio 2021. Bollettino Covid di oggi: dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino La pandemia rallenta i lavori stradali. E lo stato di salute della rete viaria urbana ed extraurbana in Italia ne risente

ROMA - Il 2020, tra gli effetti provocati dalla pandemia da COVID-19, ha registrato una forte riduzione della mobilità sulle nostre strade. Nonostante il minor numero di veicoli ...

Travaglia e Nardi salgono, Cocciaretto c'è: ecco i sette marchigiani nelle classifiche mondiali

ANCONA Sono sette i tennisti marchigiani nelle classifiche mondiali. Una presenza sparuta ma significativa con ottimi progressi e allettanti promesse tra ...

ROMA - Il 2020, tra gli effetti provocati dalla pandemia da COVID-19, ha registrato una forte riduzione della mobilità sulle nostre strade. Nonostante il minor numero di veicoli ...ANCONA Sono sette i tennisti marchigiani nelle classifiche mondiali. Una presenza sparuta ma significativa con ottimi progressi e allettanti promesse tra ...