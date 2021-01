Costa (mamma Zaniolo): «Siamo contrari alla relazione con Madalina. Su Sara vi dico che…» (Di sabato 2 gennaio 2021) Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Radio per fare chiarezza sulla vita privata del figlio Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Radio per fare chiarezza sulla vita privata del figlio. Queste le sue parole. Sara – «Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo ho deciso di dire la mia. Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia. Sara aveva interrotto una gravidanza? È vero, questo lo confermo, ed era felice di questa scelta perché diceva di non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Francescadi Nicolò, ha parlato a Radio Radio per fare chiarezza sulla vita privata del figlio Francescadi Nicolò, ha parlato a Radio Radio per fare chiarezza sulla vita privata del figlio. Queste le sue parole.– «Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo ho deciso di dire la mia. Non è vero cheè stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia.aveva interrotto una gravidanza? È vero, questo lo confermo, ed era felice di questa scelta perché diceva di non ...

