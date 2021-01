Cosa succede dopo il 6 gennaio? L’Italia torna i colori | le regioni a rischio zona rossa

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il Governo ha già fatto sapere che, come era facile pensare, dal 72021, in Italia si tornerà a utilizzare la suddivisione dellein aree di colore diverso in base ai rischi ( sempre considerando i 21 indicatori che Governo e comitato tecnico scientifico usano ormai da novembre). Lequindi entreranno inarancione ogialla e saranno presto comunicate, prima che le vacanze finiscano, iattribuiti per le diverse aree; se prima di Natale quasi tuttaera rientrata ingialla, anche grazie alla severe restrizioni delle settimane precedenti che avevano limitato mobilità ma anche occasioni di contagio, il Natale ha inevitabilmente cambiato tutto. Lo si deduce ...

borghi_claudio : Regalo. L'analisi di Michele Salvati su 'l'Unità' il giorno della crisi SME nel '92. Dice se non si vuol monetizzar… - IOitaliait : Da oggi 1° gennaio inizia il nuovo periodo del #Cashback. Dura fino al 30/06/2021. Nel video sotto spieghiamo cosa… - GiulioCentemero : Ecco cosa succede ad affidarsi ad #Arcuri ???? I vaccini? Solo tante chiacchiere e poche dosi ?? L’#Italia si dimost… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Whatsapp, attenzione al messaggio di auguri: ecco cosa succede, è un trojan - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Whatsapp, attenzione al messaggio di auguri: ecco cosa succede, è un trojan -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede

Dal 7 gennaio 2021 l'Italia torna a essere divisa in zone: ecco quali saranno i colori delle regioni con le regioni a rischio zona rossa ...Da oggi una serie sulla meditazione e un documentario su John Belushi, più avanti le serie "WandaVision" e "The Undoing" e i film "Pieces of a Woman" e "One Night in Miami" ...