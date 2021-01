Corto circuito in un supermercato di Fuorigrotta: fumo tossico invade i locali (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di tensione si sono registrati questa notte a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Dove un principio d’incendio ha interessato un supermercato Sole 365 di via Lepanto. A quanto si apprende un Corto circuito ai frigoriferi avrebbe causato un principio d’incendio. Con il fumo tossico che ha invaso i locali del supermercato ed è stato anche notato dai residenti della zona. Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente i vigili del fuoco ed alcune pattuglie della Polizia di Stato. Mentre in queste ore si stanno controllando i danni sulla merce, al fine di verificare che non sia contaminata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di tensione si sono registrati questa notte a Napoli, nel quartiere. Dove un principio d’incendio ha interessato unSole 365 di via Lepanto. A quanto si apprende unai frigoriferi avrebbe causato un principio d’incendio. Con ilche ha invaso ideled è stato anche notato dai residenti della zona. Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente i vigili del fuoco ed alcune pattuglie della Polizia di Stato. Mentre in queste ore si stanno controllando i danni sulla merce, al fine di verificare che non sia contaminata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

