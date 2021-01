Coronavirus: vaccinazioni a rilento, risale il contagio. Il bollettino di oggi (Di sabato 2 gennaio 2021) Il monitoraggio settimanale dell’Iss registra la controtendenza rispetto alle settimane precedenti, con l’indice di trasmissibilità in risalita in molte Regioni italiane. L’Istituto Superiore di Sanità inquadra questo fenomeno nell’aumento di contagi in tutta Europa, dovuto anche alle varianti del Coronavirus, come la mutazione “britannica”, particolarmente contagiosa. Mentre l’Italia si prepara alle riaperture il 7 gennaio, i virologi avvertono sul pericolo della terza ondata, mentre le vaccinazioni iniziate il 27 dicembre, accusa la Fondazione Luigi Einaudi, procedono in modo troppo lento. Coronavirus, il bollettino di oggi Il bollettino di oggi 2 gennaio riporta una consistente diminuzione dei nuovi contagi, che sono 11.831 contro i circa ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Il monitoraggio settimanale dell’Iss registra la controtendenza rispetto alle settimane precedenti, con l’indice di trasmissibilità in risalita in molte Regioni italiane. L’Istituto Superiore di Sanità inquadra questo fenomeno nell’aumento di contagi in tutta Europa, dovuto anche alle varianti del, come la mutazione “britannica”, particolarmentesa. Mentre l’Italia si prepara alle riaperture il 7 gennaio, i virologi avvertono sul pericolo della terza ondata, mentre leiniziate il 27 dicembre, accusa la Fondazione Luigi Einaudi, procedono in modo troppo lento., ildiIldi2 gennaio riporta una consistente diminuzione dei nuovi contagi, che sono 11.831 contro i circa ...

