Coronavirus | tre regioni potrebbero rimanere in zona rossa dopo l’epifania

(Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7 gennaio, allo scadere del decreto Natale del 18 dicembre che ha stabilito per tutto il periodo delle feste la colorazione in rosso nei festivi e prefestivi, e la colorazione in arancione per i giorni feriali, tornerà il modello della suddivisione in zone. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno: "Continueremo col sistema per fasce. Se queste fasce ci daranno l'effetto di tenuta del sistema le manterremo. Se rischiano di compromettere il risultato positivo dovremmo operare dei ritocchi, ma il sistema resterà questo”. L'orientamento del governo è stato confermato anche dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: "Il 7 gennaio si ricomincia con la normale colorazione, giallo, arancione e rosso, sulla base delle misurazioni illustrate ogni settimana e che tutti conoscono, a partire dalle". ...