petergomezblog : #Coronavirus, 19.037 contagi con 152mila test: il tasso di positività risale al 12,5%. 459 i morti. 5mila casi solo… - fisco24_info : Coronavirus, test rapidi validi come i tamponi: così cambia l’assegnazione dei colori nelle Regioni: La positività… - Cba24Ncomar : Luis Scola dio positivo al test de coronavirus - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Coronavirus. Prima giornata di test di massa in Val Pusteria. @TgrRai @RaiNews #Ioseguotgr - RocaDigital : Luis Scola dio positivo al test de coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test

Il Sole 24 ORE

Prosegue la Fase 1 della campagna vaccinale contro il Covid-19, che anche in questi giorni di festa sta continuando come da programma in tutto il Piemonte. Nella sola giornata di oggi, 2 gennaio, dall ...Il numero dei tamponi processati oggi è davvero molto minore. Ieri il tasso di positività era del 14,1%, l’altro ieri del 12,6%, il giorno prima del 9,5% e quello prima ancora del 8,7%. Oggi il tasso ...