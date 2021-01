Coronavirus | Silvestroni Fdi | ‘basta segreti | vogliamo dati ufficiali su vaccino’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – È indecente che le uniche notizie del piano di vaccinazione nazionale arrivino dall’architetto Stefano Boeri, che sta progettando i padiglioni petalosi, dove verranno somministrate le dosi. L’architetto al New York Times dichiara che ha appreso da Arcuri, che ‘il programma per vaccinare almeno 40 milioni di italiani durerebbe almeno un anno e mezzo’. Il governo venga in Parlamento a illustrare il piano di vaccinazione nazionale. In Italia non si conosce neanche il numero di quanti hanno fatto il vaccino, sempre tutto segretato. Basta propaganda di regime vengano resi noti edel vaccino.” Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Marco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.