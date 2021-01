Coronavirus Sicilia, 28 morti e 734 nuovi casi (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 734 i nuovi casi Covid in Sicilia; ieri erano stati 1.122, ma i tamponi erano stati 7.497, mentre quelli di oggi sono solo 5.093. Il totale dei attuali positivi dunque pari a 34.950: 1.090 ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 734 iCovid in; ieri erano stati 1.122, ma i tamponi erano stati 7.497, mentre quelli di oggi sono solo 5.093. Il totale dei attuali positivi dunque pari a 34.950: 1.090 ...

Regione_Sicilia : In diretta dall'ospedale Civico di #Palermo la prima somministrazione del vaccino anti #Covid19 -… - Regione_Sicilia : L’arrivo delle prime dosi del vaccino anti #Covid19 destinate alla #Sicilia all'@AeroportoPa #Vaxday #Palermo… - ZitelleArturo : RT @reginadelecapre: #Coronavirus, in #Sicilia 5.093 tamponi, ma non si rende conto che fate ridere i polli, lei @Musumeci_Staff e il suo a… - radiortm : Coronavirus Sicilia al 2 gennaio. In risalita i ricoveri - - MDiretta : Coronavirus: a Messina 103 positivi in più di ieri, in Sicilia 27 ricoverati e 103 guariti in più [DETTAGLI] -… -