Coronavirus, Pregliasco avverte: "Zona rossa anche dopo il 7 gennaio. Fino a fine 2021" (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2020 è finito e come di consueto l'anno nuovo si apre colmo di speranze e buoni propositi. Quest'anno la speranza più grande è di liberarci finalmente dalla piaga covid-19 che tanto ci ha fatto tribolare. In una fase in cui l'avvento dei vaccini ci fa sognare il ritorno alla normalità, Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, ci riporta bruscamente con i piedi per terra. Intervistato da Francesco Rigatelli per 'La Stampa' ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Possiamo sperare che presto si torni alla normalità o dobbiamo rimanere cauti? "Grazie all' impegno di tutti nei mesi scorsi sono stati raggiunti risultati importanti, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure. Inoltre, la diffusione della variante inglese rende indispensabile velocizzare la campagna di ...

