Coronavirus: Olanda anticipa partenza vaccini (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Aja, 2 dic. (Adnkronos/Dpa) – Sotto pressione da parte dei medici, il governo olandese ha annunciato che la campagna vaccinale contro il Coronavirus partirà la settimana prossima, prima della data inizialmente scelta dell’8 gennaio. L’Olanda è l’unico paese dell’Ue a non aver ancora iniziato le vaccinazioni, una decisione che l’esecutivo ha motivato con l’esigenza di assicurare al meglio il funzionamento del programma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Aja, 2 dic. (Adnkronos/Dpa) – Sotto pressione da parte dei medici, il governo olandese ha annunciato che la campagna vaccinale contro ilpartirà la settimana prossima, prima della data inizialmente scelta dell’8 gennaio. L’è l’unico paese dell’Ue a non aver ancora iniziato le vaccinazioni, una decisione che l’esecutivo ha motivato con l’esigenza di assicurare al meglio il funzionamento del programma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Covid:Olanda inizia a vaccinare personale ospedali da lunedì

