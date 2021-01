Coronavirus, oggi nel Lazio 1.275 nuovi casi. Aumentano i ricoveri e le terapie intensive, ecco il bollettino (Di sabato 2 gennaio 2021) Su quasi 10.000 tamponi (-4.794 rispetto alla giornata di ieri), nel Lazio nelle ultime 24 ore si registrano 1.275 nuovi casi positivi. Sono 24 i pazienti deceduti e 1.164 quelli guariti. “Diminuiscono i casi, mentre Aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città scendono a quota 700. I casi di oggi sono 152 in più se confrontati con i casi dello scorso sabato. Superata ampiamente la quota delle 10 mila vaccinazioni effettuate ovvero oltre il 20% di quelle a disposizione. Per numero di dosi somministrate siamo la prima Regione italiana. Molto bene le province con Frosinone in testa (1.825), la Asl Roma 6 (1.583) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Su quasi 10.000 tamponi (-4.794 rispetto alla giornata di ieri), nelnelle ultime 24 ore si registrano 1.275positivi. Sono 24 i pazienti deceduti e 1.164 quelli guariti. “Diminuiscono i, mentrei decessi, ie le. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Ia Roma città scendono a quota 700. Idisono 152 in più se confrontati con idello scorso sabato. Superata ampiamente la quota delle 10 mila vaccinazioni effettuate ovvero oltre il 20% di quelle a disposizione. Per numero di dosi somministrate siamo la prima Regione italiana. Molto bene le province con Frosinone in testa (1.825), la Asl Roma 6 (1.583) ...

