Coronavirus, news: Vaccini, allarme BioNTech: Da soli non copriamo fabbisogno. LIVE (Di sabato 2 gennaio 2021) L'azienda che produce il vaccino con la Pfizer lancia l'allarme: "Se altri Vaccini non saranno approvati subito in Europa da soli non riusciremo a coprire le dosi richieste". Dubbi sulle riaperture previste il 7 gennaio. Tecnici e governo al lavoro per decidere i colori delle Regioni. Il tasso dei positivi su tamponi sale al 14%. Cresce anche l'RT. Sempre alto il numero delle vittime, 462 in 24 ore Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) L'azienda che produce il vaccino con la Pfizer lancia l': "Se altrinon saranno approvati subito in Europa danon riusciremo a coprire le dosi richieste". Dubbi sulle riaperture previste il 7 gennaio. Tecnici e governo al lavoro per decidere i colori delle Regioni. Il tasso dei positivi su tamponi sale al 14%. Cresce anche l'RT. Sempre alto il numero delle vittime, 462 in 24 ore

repubblica : Coronavirus: Londra distanzia le dosi del vaccino, i dubbi degli esperti [dal nostro corrispondente Antonello Guerr… - LegaSalvini : #STORACE: “CAPODANNO 2021, A WUHAN IN PIAZZA E GLI ITALIANI CHIUSI IN CASA. MA CE LA PRENDIAMO CON QUELLI DEL GARDA” - SkySport : City, Guardiola conferma: '5 positivi nella rosa'. Per ora con il Chelsea si gioca - infoitsalute : Coronavirus, news: Vaccini, allarme BioNTech: Da soli non copriamo fabbisogno. LIVE - RoccoPetraglia1 : RT @SkyTG24: Coronavirus, news: Vaccini, allarme BioNTech: Da soli non copriamo fabbisogno. LIVE -