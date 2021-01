Coronavirus | news Il bollettino | 11 831 casi su 67 174 tamponi Indice Rpt al 17 | 6% LIVE

(Di sabato 2 gennaio 2021) Cresce il rapporto tra positivi e test analizzati. Sono 364 i decessi nelle ultime 24 ore. Salgono anche i ricoveri: 126 in più nei reparti ordinari, 16 quelli nelle terapie intensive. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts. In Italia oltre 46mila le persone vaccinate

AGI - "Ancora in divenire". Così Domenico Arcuri, il commissario straordinario di governo per l'emergenza coronavirus, in merito alla richiesta di rendere noto l'elenco completo dei centri vaccinali d ...AGI - La Presa di Possesso del cardinale Enrico Feroci, prevista per il prossimo 4 gennaio alle ore 12 presso il Santuario del Divino Amore a Castel di Leva, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ...