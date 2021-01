Coronavirus | news Bollettino del 2 gennaio | 11 831 casi su 67 174 tamponi Rpt al 17 | 6%

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 gennaio 2021) Cresce il rapporto tra positivi e test analizzati. Sono 364 i decessi nelle ultime 24 ore. Salgono anche i ricoveri: 126 in più nei reparti ordinari, 16 quelli nelle terapie intensive. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts. In Italia oltre 46mila le persone vaccinate