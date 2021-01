Coronavirus | news | AstraZeneca | 2 milioni di dosi a settimana da metà gennaio LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 2 gennaio 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità ha approvato il vaccino prodotto dall'azienda farmaceutica americana e da quella tedesca: la decisione rappresenta una svolta per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in materia sanitaria, che potranno così accelerare i loro iter per il via libera al vaccino. In Italia oltre 45mila le persone vaccinate. Dubbi sulle riaperture previste il 7. Tecnici e governo al lavoro per decidere i colori delle Regioni.