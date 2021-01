Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: 1275 nuovi casi e 24 morti (Di sabato 2 gennaio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021 : sono 1275 i nuovi casi positivi (768 a Roma città) con poco meno di 10mila tamponi processati. I nuovi decessi in 24 ore sono 24, i guariti 1164. ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) nel, ildi, 2: sonopositivi (768 a Roma città) con poco meno di 10mila tamponi processati. Idecessi in 24 ore sono 24, i guariti 1164. ...

RaiNews : Il presidente della Repubblica, nel messaggio di auguri agli italiani, chiede a tutti di non abbassare la guardia m… - repubblica : Wuhan, migliaia in piazza nel primo epicentro della pandemia - repubblica : Coronavirus nel mondo, allarme di BioNTech: 'Servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo'. Superati 20 milion… - maponi : RT @maponi: Alessandro #Vespignani, epidemiologia computazionale, le #3T per superare la pandemia da #coronavirus - “#testare”, “#tracciare… - kenyaEin : RT @vecchiotac: Il mondo in lockdown e i cani comunisti cinesi in piazza. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: ok Oms al vaccino Pfizer. Polemiche in Francia: pochissimi già vaccinati la Repubblica Vaccini non-stop, nel Sannio superata quota cinquecento

Come da protocollo, l'ospedale Rummo ha continuato con l'attività di somministrazione del vaccino Pfizer anche nella giornata di ieri, nel corso della quale sono state inoculate ...

Coronavirus, martedì monitoraggio per i "colori" delle regioni, poi il governo decide

Ore 14 - Salgono a 46.030 i vaccinati in Italia — Sono salite a 46.030 le persone vaccinate per il coronavirus in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordin ...

Come da protocollo, l'ospedale Rummo ha continuato con l'attività di somministrazione del vaccino Pfizer anche nella giornata di ieri, nel corso della quale sono state inoculate ...Ore 14 - Salgono a 46.030 i vaccinati in Italia — Sono salite a 46.030 le persone vaccinate per il coronavirus in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordin ...