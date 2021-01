Coronavirus Italia, il bollettino del 2 gennaio 2021: 11.831 nuovi casi, 364 decessi (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 i nuovi casi di Coronavirus, e 364 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. casi +11.831 (2.141.201 +0,56%) Guariti +9.166 (1.489.154 +0,62%) Deceduti +364 (74.985 +0,49%) Attualmente Positivi +2.295 (577.062 +0,40%) Incidenza 17,6% (+3.50) Ricoverati 22948 (+126) TI 2569 (+16) Isolamento 551545 (+2153) Tamponi 67.174 (più di 90mila in meno rispetto al giorno precedente) Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 idi, e 364 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.+11.831 (2.141.201 +0,56%) Guariti +9.166 (1.489.154 +0,62%) Deceduti +364 (74.985 +0,49%) Attualmente Positivi +2.295 (577.062 +0,40%) Incidenza 17,6% (+3.50) Ricoverati 22948 (+126) TI 2569 (+16) Isolamento 551545 (+2153) Tamponi 67.174 (più di 90mila in meno rispetto al giorno precedente)

