Coronavirus, Israele in testa per vaccini somministrati nel mondo. Finlandia: prima reazione avversa al farmaco (Di sabato 2 gennaio 2021) Israele ha vaccinato più di un milione di persone, il dato più alto al mondo per incidenza, con un tasso di 11,55 dosi sommunistrate ogni 100 persone. Subito dopo seguono il Bahrein con il 3,49% e il Regno Unito, molto distante con l'1,47%, secondo il contatore della Oxford University. Gli Stati Uniti sono riusciti a vaccinare 2,78 milioni di persone al 30 dicembre, contro il target di 20 milioni stabilito per la fine dell'anno 2020. L'India, intanto, si prepara la più grande campagna di vaccinazione al mondo, che prevede 300 milioni di dosi entro metà anno. Intanto, il Regno Unito aumenterà l'appannaggio di dosi settimanali di vaccino prodotto dall'università di Oxford e da AstraZeneca a due milioni a settimana entro metà mese. Lo riporta il Times citando un membro di rilievo del team. A fine dicembre il ministro della Salute Matt ...

