Coronavirus in Toscana: 20 morti, oggi 2 gennaio. E 498 nuovi contagi (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora 20 morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 2 gennaio. La tristissima contabilità non si ferma. Si tratta di 12 uomini e 8 donne con età media di 82 anni. Mentre 498 sono i nuovi positivi: con età media di 47 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). Complessivamente, da inizio pandemia, i positivi sono diventati 121.415

