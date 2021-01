Coronavirus in Italia, ultime notizie. (Di sabato 2 gennaio 2021) Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia, ultime notizie – L’Italia è in “zona rossa” per contrastare l’epidemia di Coronavirus: le restrizioni sono previste fino a domani, 3 gennaio 2021. Il 4 ritornerà, solo per un giorno, in fascia arancione. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 2 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale. Coronavirus IN Italia: LA DIRETTA Ore… Coronavirus: COSA È SUCCESSO IERI IN Italia Il bollettino – Sono 22.211 i nuovi casi, contro gli 23.477 di ieri, e 462 ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021), ledi oggi– L’è in “zona rossa” per contrastare l’epidemia di: le restrizioni sono previste fino a domani, 3 gennaio 2021. Il 4 ritornerà, solo per un giorno, in fascia arancione. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi oggi, sabato 2 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.IN: LA DIRETTA Ore…: COSA È SUCCESSO IERI INIl bollettino – Sono 22.211 i nuovi casi, contro gli 23.477 di ieri, e 462 ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 32.969 Oggi: 17.420 - redazioneiene : 61 professori e medici si sono rivolti al governo italiano per chiedere di usare la vitamina D per contrastare il c… - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - pcbassignana : #COVID19 e l'incubazione del #virus ?? @AllertApc #Bassignana #social #media #socialmedia #news #PCProvAL #Piemonte… - pcbassignana : @AllertApc #Bassignana @pcbassignana #PCProvAL #socialmedia #social #media #protezionecivile #coronavirus #Piemonte… -