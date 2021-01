Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 gennaio: aumentano i ricoveri (Di sabato 2 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Diminuiscono i contagi da Coronavirus di pari passo con i tamponi. Però, il tasso di positività sale al 17,6% (+3,5% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 11.831 positivi su 67.174 test effettuati. Rispettivamente, -10.380 infetti e -90.350 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 1° gennaio. Inoltre aumentano le terapie intensive, +16. Salgono anche i ricoveri, +126 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 9.166 (-7.711 rispetto ai dati del 1° gennaio). In 24h sono morte 364 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° gennaio 2021 Nel complesso i casi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 gennaio 2021) I dati di oggi delDiminuiscono i contagi dadi pari passo con i tamponi. Però, il tasso di positività sale al 17,6% (+3,5% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 11.831 positivi su 67.174 test effettuati. Rispettivamente, -10.380 infetti e -90.350 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 1°. Inoltrele terapie intensive, +16. Salgono anche i, +126 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 9.166 (-7.711 rispetto ai dati del 1°). In 24h sono morte 364 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildel 1°2021 Nel complesso i casi ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 32.969 Oggi: 17.420 - giuliainnocenzi : Delle 470.000 dosi di vaccino arrivate in Italia ne sono state utilizzate solo 35.000.Dopo il record del nostro pae… - redazioneiene : 61 professori e medici si sono rivolti al governo italiano per chiedere di usare la vitamina D per contrastare il c… - luca_p74 : Il 7 gennaio si torna con l'Italia a fasce. Tre regioni rischiano la zona rossa. - bettinagalo : RT @acs_italia: A due anni esatti dalla strage dei 17 cristiani uccisi dopo la Messa di Maria SS. Madre di Dio ad Omoku, nel sud della #Nig… -