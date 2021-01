Coronavirus in Italia, bollettino 2 gennaio: 11.831 casi su 67.174 tamponi, 364 morti (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 22.211), a fronte di 67.174 tamponi giornalieri effettuati (ieri 157.524), con la percentuale di positivi che sale al 17,6% (ieri 14,1%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 364 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.569 (+16), con 134 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 i nuovi contagi di Covid-19 in(ieri 22.211), a fronte di 67.174giornalieri effettuati (ieri 157.524), con la percentuale di positivi che sale al 17,6% (ieri 14,1%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 364 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.569 (+16), con 134 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

