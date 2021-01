Coronavirus in Campania, i dati di oggi 2 gennaio: calo nuovi positivi 392 (Di sabato 2 gennaio 2021) Si abbassa la curva dei positivi al Coronavirus in Campania: il bollettino di oggi dell’unità di Crisi regionale riporta 392 contagiati su 3.209 tamponi effettuati, i guariti sono 676. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati392 positivi al Coronavirus in Campania, 676 guariti e 29 decessi, (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti Leggi su 2anews (Di sabato 2 gennaio 2021) Si abbassa la curva deialin: il bollettino didell’unità di Crisi regionale riporta 392 contagiati su 3.209 tamponi effettuati, i guariti sono 676. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati392alin, 676 guariti e 29 decessi, (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti

antonellaa262 : Si abbassa la curva dei positivi al Coronavirus in Campania: il bollettino di oggi dell’unità di Crisi regionale ri… - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 02/01/2021: corsa a undici - Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Sicilia, Toscana, P… - TV7Benevento : CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 392 NUOVI CASI, 29 MORTI E 3.209 TAMPONI... - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 364 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 74.985: Sale a 1.822.371 morti nel Mondo… - tvoggi : CORONAVIRUS, FORTE CRESCITA DELLA CURVA CONTAGI IN CAMPANIA Forte crescita della curva dei contagi in Campania: il… -