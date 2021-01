Coronavirus, il bollettino del sabato: positivi ancora in aumento e due decessi (Di sabato 2 gennaio 2021) Resta alto il numero dei nuovi casi nel Cesenate. Il bollettino del sabato della Regione indica 127 nuovi positivi, di cui 93 sintomatici. Venerdì i contagi erano stati 123, restano 4 i ricoverati in ... Leggi su cesenatoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Resta alto il numero dei nuovi casi nel Cesenate. Ildeldella Regione indica 127 nuovi, di cui 93 sintomatici. Venerdì i contagi erano stati 123, restano 4 i ricoverati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, possibile riapertura palestre il 15, con regole più rigide. Martedì la decisione sulle fasce La Gazzetta dello Sport Covid oggi: i dati sul Coronavirus in Italia. Bollettino e contagi per regione

99 sono i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 676. Si registrano oggi purtroppo 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un'età media di 82 ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 gennaio: 11.831 nuovi casi e 364 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.141.201 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 11.831, +0,6% rispetto al giorno prima ( ...

