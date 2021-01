Coronavirus, il 2021 sarà l’anno degli attacchi e delle bufale NoVax contro medici e infermieri vaccinati (Di sabato 2 gennaio 2021) Circola un’immagine in cui viene riportato un testo dove si sostiene che un medico torinese sia finito in rianimazione a seguito del vaccino Pfizer contro la Covid19: «Lui è il mio amico Andrea Russi consigliere Comunale di Torino e Medico radiologo al San Luigi di Orbassano, sta mattina si è vaccinato x il Covid-19 ma purtroppo dopo pochi minuti dalla somministrazione è finito in rianimazione, sta lottando tra la vita e la morte in queste ore. Prego x lui e sono acconto alla sua famiglia. Un consiglio: NON VACCINATEVI..». L’ennesima notizia falsa a sostegno delle narrative NoVax. A seguito della diffusione dell’immagine, condivisa con convinzione anche da un utente su Facebook, lo stesso Andrea Russi risponde dal suo profilo Facebook smentendo la falsa notizia che lo riguarda: Questa mattina, dopo aver ricevuto decine di ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) Circola un’immagine in cui viene riportato un testo dove si sostiene che un medico torinese sia finito in rianimazione a seguito del vaccino Pfizerla Covid19: «Lui è il mio amico Andrea Russi consigliere Comunale di Torino e Medico radiologo al San Luigi di Orbassano, sta mattina si è vaccinato x il Covid-19 ma purtroppo dopo pochi minuti dalla somministrazione è finito in rianimazione, sta lottando tra la vita e la morte in queste ore. Prego x lui e sono acconto alla sua famiglia. Un consiglio: NON VACCINATEVI..». L’ennesima notizia falsa a sostegnonarrative. A seguito della diffusione dell’immagine, condivisa con convinzione anche da un utente su Facebook, lo stesso Andrea Russi risponde dal suo profilo Facebook smentendo la falsa notizia che lo riguarda: Questa mattina, dopo aver ricevuto decine di ...

La Asl Frosinone ha diffuso i numeri aggiornati al 02 Gennaio 2021, per ciò che riguarda l’emergenza Covid-19. «In data 01/01/21 – si legge nella nota – sono stati effettuati 163 tamponi e sono stati ...

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 2 gennaio 2021. Nel bollettino di oggi 11.831 casi e 364 morti: 3.165 contagi in Veneto, in Emilia Romagna 2 ...

