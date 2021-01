Coronavirus | i dati – 11 831 contagi nelle ultime 24 ore con 67mila tamponi | tasso di positività sale al 17% Altre 364 vittime

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono dimezzati, rispetto a ieri, i nuovi casi diregistrati nel Paese. Secondo gli ultimiforniti dal ministero della Salute, sono infatti 11.831 le persone risultate positive al virus24 ore. Ma il ridotto numero dieffettuati, appena 67.174, fa schizzare ildinel Paese che torna al 17,6% rispetto al 14,1% di ieri. Nell’ultima giornata ci sono state, inoltre,364, con il totale checosì a 74.985. Sono 9.166 le persone che sono guarite o sono state dimesse nell’ultima giornata, numero però che non è sufficiente a far diminuire il numero degli attualmente positivi che aumentano di 2.295 unità,ndo a 577.062. Ieri l’aumento ...

GENOVA - Ci sono 203 i nuovi casi di coronavirus in Liguria. Questi i dati trasmessi da Alisa e Regione nell'ultimo bollettino per il ministero della Salute. Sono stati eseguiti 1.265 tamponi molecola ...I dati pubblicati sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza. Il virologo Pregliasco sui contagi: "Si prefigura una terza ondata" ...