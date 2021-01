**Coronavirus: Giani, 'Toscana virtuosa in zona gialla ma non abbassare guardia' (Di sabato 2 gennaio 2021) Firenze, 2 gen. - (Adnkronos) - "Al 2 gennaio non ci sono sorprese" e la Toscana è in zona gialla "visti i dati, dove ormai da giorni non ci sono picchi superiori ai 500 contagiati il giorno", ma "faccio un appello, a non abbassare la guardia: la Toscana oggi è una delle regioni più virtuose ma questo dobbiamo saperlo conservare attraverso i comportamenti di ciascuno di noi". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze. "Sappiamo che ci sono regioni che superano il migliaio di contagiati costantemente - ha evidenziato Giani - Noi siamo nella fascia di maggiore sicurezza a livello nazionale, ma dobbiamo essere consapevoli dei rischi che ci possono essere se gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Firenze, 2 gen. - (Adnkronos) - "Al 2 gennaio non ci sono sorprese" e laè in"visti i dati, dove ormai da giorni non ci sono picchi superiori ai 500 contagiati il giorno", ma "faccio un appello, a nonla: laoggi è una delle regioni più virtuose ma questo dobbiamo saperlo conservare attraverso i comportamenti di ciascuno di noi". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio, a margine di una conferenza stampa a Firenze. "Sappiamo che ci sono regioni che superano il migliaio di contagiati costantemente - ha evidenziato- Noi siamo nella fascia di maggiore sicurezza a livello nazionale, ma dobbiamo essere consapevoli dei rischi che ci possono essere se gli ...

FirenzePost : Coronavirus, Giani: «498 positivi su oltre 5mila tamponi, oggi 2 gennaio» - infoitinterno : Coronavirus, Giani: 'In Toscana 498 nuovi casi' - 055firenze : #Coronavirus, #Giani anticipa i dati di oggi. Finora somministrati oltre 3500 #vaccini - foyli : RT @rep_firenze: Coronavirus, Giani: 'In Toscana 498 nuovi casi' [aggiornamento delle 10:14] - rep_firenze : Coronavirus, Giani: 'In Toscana 498 nuovi casi' [aggiornamento delle 10:14] -