Coronavirus: Giani, 'In Toscana campagna vaccinazione sta andando molto bene' (Di sabato 2 gennaio 2021) Firenze, 2 gen. - (Adnkronos) - In Toscana la campagna di vaccinazione anti-Covid "sta andando molto bene" e "la macchina da guerra che abbiamo messo in campo ha una grande efficienza: vedere luoghi come il Cto, il punto di Careggi, dove riusciremo a somministrare anche 800 vaccini il giorno, ci porta a sperare che ne possano arrivare di più perché abbiamo la capacità di somministrarli immediatamente". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa per presentare iniziative in occasione dell'anno dedicato a Dante Alighieri. "Ieri sono stato a inaugurare il punto per la vaccinazione dell'ospedale pediatrico Meyer, che rappresenta un po' il simbolo degli operatori sanitari che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Firenze, 2 gen. - (Adnkronos) - Inladianti-Covid "sta" e "la macchina da guerra che abbiamo messo in campo ha una grande efficienza: vedere luoghi come il Cto, il punto di Careggi, dove riusciremo a somministrare anche 800 vaccini il giorno, ci porta a sperare che ne possano arrivare di più perché abbiamo la capacità di somministrarli immediatamente". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio, a margine di una conferenza stampa per presentare iniziative in occasione dell'anno dedicato a Dante Alighieri. "Ieri sono stato a inaugurare il punto per ladell'ospedale pediatrico Meyer, che rappresenta un po' il simbolo degli operatori sanitari che si ...

FirenzePost : Coronavirus, Giani: «498 positivi su oltre 5mila tamponi, oggi 2 gennaio» - infoitinterno : Coronavirus, Giani: 'In Toscana 498 nuovi casi' - 055firenze : #Coronavirus, #Giani anticipa i dati di oggi. Finora somministrati oltre 3500 #vaccini - foyli : RT @rep_firenze: Coronavirus, Giani: 'In Toscana 498 nuovi casi' [aggiornamento delle 10:14] - rep_firenze : Coronavirus, Giani: 'In Toscana 498 nuovi casi' [aggiornamento delle 10:14] -