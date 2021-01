Coronavirus, Giani: «498 positivi su oltre 5mila tamponi in Toscana, oggi 2 gennaio» (Di sabato 2 gennaio 2021) «In Toscana i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 498 su 5.083 tamponi molecolari e 568 test rapidi effettuati». Lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook, Giani, senza fare riferimento, come sempre, al numero dei morti Leggi su firenzepost (Di sabato 2 gennaio 2021) «Ini nuovi casial Covid-19 sono 498 su 5.083molecolari e 568 test rapidi effettuati». Lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook,, senza fare riferimento, come sempre, al numero dei morti

